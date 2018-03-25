Менеджер: UFC 223 — шоу Хабиба, он заработает больше всех

Российский легковес UFC Хабиб Нурмагомедов (25-0) является главной звездой и бойцом с самым большим гарантированным гонораром на предстоящем турнире UFC 223, который состоится 7 апреля в Бруклине (США). Об этом в интервью Yahoo Sports рассказал его менеджер Али Абдель-Азиз.

Напомним, что соперником Хабиба в главном поединке турнира станет американец Тони Фергюсон (23-3), а победитель станет новым чемпионом UFC в лёгком весе.

«В рамках турнира состоится много отличных боёв, но факт заключается в том, что это шоу Хабиба, — заявил Абдель-Азиз. — Тони — сторона «Б», Хабиб — сторона «А». Вы видели промо, видели, что происходит и кого продвигают. Вы видели, кто интересен людям. Вы видели цифры, я их знаю. Когда Хабиб дерётся, цифры растут. Что касается Тони, то UFC может поставить его в кард FOX. Причина, по которой был выбран Бруклин, заключается в том, что там много русских, много мусульман, так что бой проводят там не из-за Тони, а из-за Хабиба».

Читайте также: Чел Соннен: Самбо — отстой, но Хабиб — нет «Как я уже сказал, Хабиб — сторона «А», — продолжает менеджер дагестанца. — Тони повезло, он сможет неплохо заработать на pay-per-view, это хорошо для него, для его семьи, он это заслужил, но после этого боя он больше не увидит денег с pay-per-view. Гарантирую вам, что за этот бой Хабиб сделает в четыре раза больше денег, чем Фергюсон. Я гарантирую это — можете спросить об этом руководство. И это правильно. Парень хорошо продаётся, он умеет делать деньги. Никто не покупает pay-per-view с участием Фергюсона, мы знаем это по поединку с Кевином Ли . Возможно даже, что Кевин Ли был стороной «А» в том поединке. Он много говорил, но проиграл. Хабиб говорит, выходит и уничтожает соперников. Нет никого в лёгком дивизионе, кто был бы так же силён, как этот парень».

Источник: FightTime

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