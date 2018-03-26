Состоялся открытый турнир ЮЗАО по армейскому рукопашному бою

24-25 марта состоялся открытый турнир ЮЗАО по армейскому рукопашному бою, посвящённый Дню работников органов наркоконтроля.

В первый день соревновались ребята возраста 6-11 лет и из пяти комбатовцев четверо получили медали: одно первое, одно второе и два третьих места. Для всех участников соревнования это был первый выездной турнир.

25 марта соревновались юноши 12-17 лет. Бойцам Комбата удалось занять на пьедесталах своих категорий одно первое, два вторых и два третьих места. В этих возрастах из 8 бойцов лишь у двоих есть большой опыт выступлений, для двоих это второй турнир и четверо дебютировали. Хороший экзамен перед Первенством Москвы по АРБ, которое запланировано на 21-22 апреля.