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Состоялся открытый турнир ЮЗАО по армейскому рукопашному бою
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Состоялся открытый турнир ЮЗАО по армейскому рукопашному бою 

Управа района Арбат города Москвы 4 часа назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
24-25 марта состоялся открытый турнир ЮЗАО по армейскому рукопашному бою, посвящённый Дню работников органов наркоконтроля.
В первый день соревновались ребята возраста 6-11 лет и из пяти комбатовцев четверо получили медали: одно первое, одно второе и два третьих места. Для всех участников соревнования это был первый выездной турнир.
25 марта соревновались юноши 12-17 лет. Бойцам Комбата удалось занять на пьедесталах своих категорий одно первое, два вторых и два третьих места. В этих возрастах из 8 бойцов лишь у двоих есть большой опыт выступлений, для двоих это второй турнир и четверо дебютировали. Хороший экзамен перед Первенством Москвы по АРБ, которое запланировано на 21-22 апреля.
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