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В Хорошево-Мневниках пройдет исторический турнир
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В Хорошево-Мневниках пройдет исторический турнир 

Управа района Хорошево-Мневники 3 часа назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В Хорошево-Мневниках пройдет турнир раннесредневековой реконструкции по командным боям на мосту.
— Раннесредневековые воины сойдутся в командных боях на мосту. Узкий мост, соединяющий две половины суши, станет местом, где команды, вооруженные топорами, мечами и копьями, поборются за звание лучшей, самой сильной, тактичной и умелой. Это не смертельные кровавые разборки, это спортивный турнир по исторической реконструкции и фехтованию. Наше оружие не заточено, шлемы крепки, и все мы на самом деле давние знакомые и соратники по увлекательному хобби, — отметили организаторы.
Турнир состоится 1 апреля в 12.00 по адресу: ул. Маршала Тухачевского, д. 20, корп. 2. Дополнительная информация по ссылке: vk.com/springbridge. (ео)
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