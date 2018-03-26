В Хорошево-Мневниках пройдет исторический турнир

В Хорошево-Мневниках пройдет турнир раннесредневековой реконструкции по командным боям на мосту.

— Раннесредневековые воины сойдутся в командных боях на мосту. Узкий мост, соединяющий две половины суши, станет местом, где команды, вооруженные топорами, мечами и копьями, поборются за звание лучшей, самой сильной, тактичной и умелой. Это не смертельные кровавые разборки, это спортивный турнир по исторической реконструкции и фехтованию. Наше оружие не заточено, шлемы крепки, и все мы на самом деле давние знакомые и соратники по увлекательному хобби, — отметили организаторы.

Турнир состоится 1 апреля в 12.00 по адресу: ул. Маршала Тухачевского, д. 20, корп. 2. Дополнительная информация по ссылке: vk.com/springbridge. (ео)