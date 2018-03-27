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Артём Лобов объяснил непрезентабельность своего рекорда
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Артём Лобов объяснил непрезентабельность своего рекорда 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
Российский ирландец Артём Лобов (13-14-1), выступающий в полулёгком весе UFC и получивший известность по большей части как основной спарринг-партнёр Конора Макгрегора, объяснил в интервью MMAjunkie, почему его рекорд в ММА никак не назовёшь презентабельным.
«Мой рекорд олицетворяет весь тот сложный путь, который я проделал в качестве бойца. Именно я был готов сражаться в тот момент, когда остальные парни отказывались. Когда меня просили поехать в другую страну и там столкнуться с лучшим местным бойцом за 100 евро, на стороне которого будут все фанаты, судьи и даже рефери в бою — я соглашался. Никто не хочет делать это. Только один мужик всегда ответит на любой вызов, который ему бросят — и это я. Этот рекорд служит олицетворением настоящего, истинного бойца», — заявил Артём.
Очередной поединок Лобова состоится 7 апреля в Бруклине (США) в рамках турнира UFC 223 — соперником «Русского молота» станет Алекс Касерес (13-11).
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Источник: Blood&Sweat
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