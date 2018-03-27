Райан Бэйдер: Федор Емельяненко — легенда, что может быть лучше победы над ним?

— Если бы вы спросили о моих предпочтениях, то мне бы хотелось встретиться в финале Гран-при с Емельяненко. Он легенда, что может лучше победы над ним? Тем не менее, любой из парней в этой части сетки способен добраться до финала. Но, конечно, сейчас я сосредоточен на соперниках в моей части сетки, — приводит слова Бэйдера MMAJunkie.