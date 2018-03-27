Американский боец смешанного стиля Райан Бэйдер отметил, что хотел бы встретиться в финале Гран-при тяжеловесов Bellator с Федором Емельяненко.
— Если бы вы спросили о моих предпочтениях, то мне бы хотелось встретиться в финале Гран-при с Емельяненко. Он легенда, что может лучше победы над ним? Тем не менее, любой из парней в этой части сетки способен добраться до финала. Но, конечно, сейчас я сосредоточен на соперниках в моей части сетки, — приводит слова Бэйдера MMAJunkie.
Напомним, 28 апреля Федор Емельяненко встретится в четвертьфинальном поединке Гран-при Bellator с экс-чемпионом UFC Фрэнком Миром. Победителя этой пары ждет в полуфинале Чел Соннен.