Ещё
Райан Бэйдер хочет драться с Фёдором Емельяненко в финале Гран-при
Далее:
Читайте также:
Ещё

Райан Бэйдер хочет драться с Фёдором Емельяненко в финале Гран-при 

Vringe.com 8 часов назад
Чемпион Bellator в полутяжёлом весе американец Райан Бэйдер (24-5) хотел бы встретиться в финале Гран-при тяжеловесов Bellator с российским коллегой Фёдором Емельяненко (36-5), о чём заявил в интервью MMAjunkie. При этом, что характерно, ни Бэйдер, ни Емельяненко ещё даже не стартовали в турнире — обоих ждут четвертьфинальные поединки (28 апреля Фёдор встретится с Фрэнком Миром, а бой Райана против Мухаммеда Лаваля состоится 12 мая).
«Если бы у меня был выбор, с кем драться в финале, я бы хотел встретиться с Фёдором. Думаю, об этом мечтает каждый участник турнира, — говорит Бэйдер. — Он легенда спорта, и завершить Гран-при победой над ним, выиграв титул в тяжёлом весе — что может быть лучше? Это настоящая сказка. Но я вижу, что любой из парней может пройти в финал. Даже Чела (Соннен)».
«Каждый из них хорош по-своему. Фёдора окружает особенная мистическая аура, он легенда. Но у того же Соннена хорошо подвешен язык и он умеет продвинуть любой поединок. Это тоже интересный бой, и я всегда хотел с ним подраться. И Мир тоже — он обладает серьёзными навыками, и я хотел бы их проверить. Но сначала я должен выиграть все свои поединки и пройти в финал, и сейчас сосредоточен только на этом».
Читайте также: Фёдор Емельяненко — о бое с Миром и Гран-при Bellator
Источник: FightTime
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Менеджер: UFC 223 — шоу Хабиба, он заработает больше всех Аманда Нуньеш не хочет третий бой с Валентиной Шевченко Конор Макгрегор — явный фаворит в возможном ММА-реванше с Флойдом Мэйуэзером
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина смерти футболиста после удара мячом13
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой129
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ
Голландия разгромила Португалию в товарищеском матче2
Шипулина заподозрили в использовании допинга66
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение