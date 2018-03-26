Райан Бэйдер хочет драться с Фёдором Емельяненко в финале Гран-при

«Если бы у меня был выбор, с кем драться в финале, я бы хотел встретиться с Фёдором. Думаю, об этом мечтает каждый участник турнира, — говорит Бэйдер. — Он легенда спорта, и завершить Гран-при победой над ним, выиграв титул в тяжёлом весе — что может быть лучше? Это настоящая сказка. Но я вижу, что любой из парней может пройти в финал. Даже Чела (Соннен)».

«Каждый из них хорош по-своему. Фёдора окружает особенная мистическая аура, он легенда. Но у того же Соннена хорошо подвешен язык и он умеет продвинуть любой поединок. Это тоже интересный бой, и я всегда хотел с ним подраться. И Мир тоже — он обладает серьёзными навыками, и я хотел бы их проверить. Но сначала я должен выиграть все свои поединки и пройти в финал, и сейчас сосредоточен только на этом».

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Источник: FightTime

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