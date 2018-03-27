Флойд Мэйуэзер начал подготовку к дебюту в ММА

Пенсионный непоседа Флойд Мэйуэзер-младший (50-0, 27 КО), бывший лучший боксёр планеты, подтвердил недавние заявления чемпиона UFC из полусреднего веса Тайрона Вудли о том, что у «Денежного» запланированы тренировки для потенциального дебюта в MMA. Об этом он рассказал Fighthype.com.

«Я уже начал тренироваться в Майами, — заявил он. — Не по силовой части, а пока функционалка, как передвигаться. Начал бегать… Думаю о том, чтобы выступить в ММА, вероятно, до конца года. Не знаю пока, тут 50 на 50. Но тренироваться уже начал».

Реванша с Конором Макгрегором в октагоне не будет в любом случае из-за разницы габаритов, утверждает Флойд. Американец досрочно победил того в 10-м раунде августовского боя по правилам бокса.

«Если я выступлю в ММА, то это будет в весе до 66 кг, — объяснил он. — Сейчас самое громкое имя в ММА — это я. За мной идёт Макгрегор».

«…Но это ММА — брутальный, очень-очень брутальный спорт. Тут всякое может случиться», — поёжился Мэйуээзер.

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