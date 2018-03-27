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Флойд Мэйуэзер начал подготовку к дебюту в ММА
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Флойд Мэйуэзер начал подготовку к дебюту в ММА 

Vringe.com 4 часа назад
Фото: Vringe.com
Пенсионный непоседа Флойд Мэйуэзер-младший (50-0, 27 КО), бывший лучший боксёр планеты, подтвердил недавние заявления чемпиона UFC из полусреднего веса Тайрона Вудли о том, что у «Денежного» запланированы тренировки для потенциального дебюта в MMA. Об этом он рассказал Fighthype.com.
«Я уже начал тренироваться в Майами, — заявил он. — Не по силовой части, а пока функционалка, как передвигаться. Начал бегать… Думаю о том, чтобы выступить в ММА, вероятно, до конца года. Не знаю пока, тут 50 на 50. Но тренироваться уже начал».
Реванша с Конором Макгрегором в октагоне не будет в любом случае из-за разницы габаритов, утверждает Флойд. Американец досрочно победил того в 10-м раунде августовского боя по правилам бокса.
«Если я выступлю в ММА, то это будет в весе до 66 кг, — объяснил он. — Сейчас самое громкое имя в ММА — это я. За мной идёт Макгрегор».
«…Но это ММА — брутальный, очень-очень брутальный спорт. Тут всякое может случиться», — поёжился Мэйуээзер.
Читайте также: Лучший друг Мэйуэзера боится за него в ММА  Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
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