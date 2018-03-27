Два бойца ММА из клубов «Спартанцы» и «Шторм» поедут на чемпионат России от Омска

Чемпионат и первенство СФО проходили в Красноярске с 23 по 25 марта. За эти дни в ринге спорткомплекса «Сопка» отметились 152 бойца из 10 регионов Сибири. Главной наградой для победителей стали «путёвки» на чемпионат (май, Челябинск) и первенство России по ММА (сентябрь, Великие Луки).

Омскую область на чемпионате Сибири представляли 27 бойцов из клубов «Сатурн-Профи», «Ермак», «Игра», «Шторм», «Аскен» и «Спартанцы». По итогам состязаний две трети наших спортсменов оказались призерами турниров.

В рамках первенства СФО, где выступали парни 16-17 лет, на счету омичей 11 наград (4, 3, 4). Лучшими в своих весовых категориях стали Максим Фукс («Игра»), Данила Нарыгин («Сатурн-Профи»), Данил Гурбановский («Сатурн-Профи») и Станислав Набоян («Шторм»).

До наград чемпионата СФО добрались 7 бойцов (2, 0, 5). При этом право представлять Омск на чемпионате России получили Вячеслав Свищёв («Спартанцы», категория «до 61,2 кг») и Александр Осетров («Шторм», «до 65,8 кг»).

— Ребята выступили достойно, — считает президент Союза ММА Омской области Андрей Терентьев . — Можно вспомнить пару судейских помарок, несколько поражений в стартовых боях от будущих победителей чемпионата, но в целом мы подтвердили свой класс.

В региональном зачете первенства СФО омские бойцы заняли 1-е место, опередив других призеров — Кемеровскую область и Красноярский край.

В зачете чемпионата СФО представители «большой тройки» поменялись местами — Красноярск, Кемерово и Омск соответственно.