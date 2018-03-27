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Две крупнейшие организации MMA решили объединиться
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Две крупнейшие организации MMA решили объединиться 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Всемирная ассоциация ММА (WMMAA) и Международная федерация ММА (IMMAF) проведут переговоры об объединении в 2019 году, сообщает ТАСС.
"Участники конгресса Всемирной ассоциации ММА единогласно проголосовали за слияние с IMMAF. Теперь предстоит следующий этап — проведение переговоров по слиянию, которое произойдет только на следующий год.
Пока что я получил лишь разрешение от всех членов WMMAA на то, что могу подписывать договор о слиянии. В свою очередь несколько месяцев назад IMMAF тоже проголосовало за объединение с нами", — заявил президент М-1 Global Вадим Финкельштейн
Отмечается, что слияние двух организаций повысит шансы MMA на включение в число олимпийских видов спорта.
Ранее дисквалифицированный за сальто с соперника боец объяснил свой поступок.
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