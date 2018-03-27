Две крупнейшие организации MMA решили объединиться

Всемирная ассоциация ММА (WMMAA) и Международная федерация ММА (IMMAF) проведут переговоры об объединении в 2019 году, сообщает ТАСС

"Участники конгресса Всемирной ассоциации ММА единогласно проголосовали за слияние с IMMAF. Теперь предстоит следующий этап — проведение переговоров по слиянию, которое произойдет только на следующий год.

Пока что я получил лишь разрешение от всех членов WMMAA на то, что могу подписывать договор о слиянии. В свою очередь несколько месяцев назад IMMAF тоже проголосовало за объединение с нами", — заявил президент М-1 Global Вадим Финкельштейн

Отмечается, что слияние двух организаций повысит шансы MMA на включение в число олимпийских видов спорта.

Ранее дисквалифицированный за сальто с соперника боец объяснил свой поступок.