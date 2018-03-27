Боец ММА сделал сальто на спине поверженного врага

На турнире LFA встретились два тяжеловеса-новичка, Ирвин Аяла по прозвищу «Конан-варвар» и Дрю Четмен. Уже первый раунд превратился в настоящий цирк: Аяла прошел в ноги Четмену, нарвался лицом на колено и отправился в глубокий нокаут.

Пораженный легкостью победы Дрю Четмен не долго думая забрался на спину лежащего без сознания противника и скрутил эффектное сальто вперед.

Судьи немедленно дисквалифицировали наглеца и лишили его победы. Четмен получил техническое поражение, отстранение от боев на 90 дней и полностью вернул гонорар за схватку.

Даю раскаялся, принеся извинения не только противнику, но и и всей атлетической комиссии. Парень просто не смог совладать с собой в своем первом профессиональном бою.