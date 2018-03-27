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Дагестанские кинотеатры покажут поединок Хабиба Нурмагомедова за титул в прямом эфире
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Дагестанские кинотеатры покажут поединок Хабиба Нурмагомедова за титул в прямом эфире 

Mirmol.ru 2 часа назад
Фото: Mirmol.ru
Посмотреть бой за титул чемпиона легкого дивизиона UFC между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном предлагают два дагестанских кинотеатра «Россия» и «Москва». Напомним, что титульный поединок состоится в ночь на 8 апреля в американском Бруклине. В то же время в кинотеатре «Москва» в Каспийске пройдет пресс-конференция с заслуженным тренером России Абдулманапом Магомедовым — отцом Хабиба. Также на интересующие журналистов вопросы смогут ответить друзья-спортсмены именитого дагестанского бойца.
Кроме того, будет организована видеосвязь с Америкой. Поединок Хабиба и Тони ранее четырежды срывался, а потому он является самым ожидаемым событием для поклонников смешанных единоборств.
Фото:LIFE.RU
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