Вартанян: Волкову должны дать титульник, а Блэйдс пусть вампиров ловит 

Боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян поделился впечатлениями от недавней победы Александра Волкова над Фабрисиу Вердумом, а также оценил шансы россиянина получить титульный бой в UFC в ближайшее время.
«Уверен, Саше Волкову дадут титульный шанс. Кто если не он? Блэйдс? Блэйдс пусть вампиров ловит! А за поясом идёт Саня. У Волкова против Миочича очень хорошие шансы, я бы поставил на Александра. Мне приятно, что в бою с Вердумом Волков «переобул» своих хейтеров.
Рад лично за Сашу. Знаю его с 2011 года, когда он ещё дрался в М-1. Волков уже был топовым бойцом, а я только начинал карьеру. Волков видел моё становление как бойца ММА с первого дня занятий. Он ассоциируется у меня с началом моей карьеры в смешанных единоборствах. Тогда Саша был единственной звездой «Стрелы», клуба, в котором мы тренируемся", — сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.