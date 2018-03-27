Вартанян: Волкову должны дать титульник, а Блэйдс пусть вампиров ловит

Боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян поделился впечатлениями от недавней победы Александра Волкова над Фабрисиу Вердумом, а также оценил шансы россиянина получить титульный бой в UFC в ближайшее время.

«Уверен, Саше Волкову дадут титульный шанс. Кто если не он? Блэйдс? Блэйдс пусть вампиров ловит! А за поясом идёт Саня. У Волкова против Миочича очень хорошие шансы, я бы поставил на Александра. Мне приятно, что в бою с Вердумом Волков «переобул» своих хейтеров.