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Более 400 бойцов MMA поборются за звание чемпиона ПФО в Ижевске
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Более 400 бойцов MMA поборются за звание чемпиона ПФО в Ижевске 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Более 400 бойцов MMA (смешанные единоборства) поборются за звание чемпиона ПФО в Ижевске. Как сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии, соревнования состоятся с 6 по 8 апреля в спортивно-оздоровительном комплексе ИГМА.
Всего в республике ожидают представителей из 14 регионов страны, лучшие из которых получат путевки на соревнования российского масштаба. Бои будут обслуживать около 30 судей и 100 волонтеров.
Столица Удмуртии впервые будет принимать участников соревнований такого ранга. В боях выступят и сильнейшие спортсмены республики.
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