Более 400 бойцов MMA поборются за звание чемпиона ПФО в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Более 400 бойцов MMA (смешанные единоборства) поборются за звание чемпиона ПФО в Ижевске. Как сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии, соревнования состоятся с 6 по 8 апреля в спортивно-оздоровительном комплексе ИГМА.

Всего в республике ожидают представителей из 14 регионов страны, лучшие из которых получат путевки на соревнования российского масштаба. Бои будут обслуживать около 30 судей и 100 волонтеров.

Столица Удмуртии впервые будет принимать участников соревнований такого ранга. В боях выступят и сильнейшие спортсмены республики.