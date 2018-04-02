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Бой Нурмагомедова и Фергюсона отменили
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Бой Нурмагомедова и Фергюсона отменили в четвертый раз 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном отменен. Об этом в своем Instagram сообщил президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт.
«Тони вышел. Он повредил колено. Но есть хорошая новость — в субботу Хабиб сразится в титульном поединке с Максом Холлоуэем», — заявил он, добавив, что дойцы будут сражаться за титул чемпиона UFC в легком весе. Действующий чемпион Конор Макгрегор лишился пояса в январе 2018 года, поскольку не защищал его длительное время.
Позднее Фергюсон в Twitter попросил прощения у соперника и фанатов за отмененный бой. «Не описать словами, насколько сильно я сейчас раздражен и сердит. Произошел несчастный случай, в результате которого я повредил связки колена. Доктора говорят, что я не могу драться. Хочу извиниться перед поклонниками, UFC, Хабибом, друзьями и, самое главное, семьей. Счастливой Пасхи!", — написал спортсмен.
Бой между Фергюсоном и Нурмагомедовым до этого откладывался три раза. В активе 29-летнего россиянина 25 побед и ни одного поражения. У 34-летнего Фергюсона 23 победы и три поражения. На счету 26-летнего Холлоуэя 19 побед и три поражения.
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