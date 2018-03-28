Даниэль Кормье: Нурмагомедов должен быть готов к неуклюжему бою с Фергюсоном

«Думаю, Хабиб должен побеждать Фергюсона. Только нужно быть осторожным, ведь бой может стать кровавым из-за Тони — он может поставить Орлу рассечение. Хабиб должен быть готов к неуклюжему бою, ведь Фергюсон — нестандартный боец. Тони — один из опаснейших парней, какие мне попадались на глаза за всю карьеру. Его избивал Барбоза и что сделал Тони? Он вернулся и заставил его сдаться. Он просто стойкий воин. Он никогда не сдастся», — цитирует Кормье Bloody Elbow.

Поединок между россиянином и американцем состоится на турнире UFC 223 7 апреля.