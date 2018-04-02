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Нурмагомедов о ситуации вокруг его боя: это сумасшествие
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Нурмагомедов о ситуации вокруг его боя: это сумасшествие 

Газета.Ru 2 апреля 2018
Фото: http://screen-ad.ru/
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов поделился своими впечатлениями по итогам событий, произошедших в течение недели накануне его поединка на турнире UFC 223. По словам спортсмена, прошедшая неделя была "сумасшедшей", сообщает "Советский спорт".
"Сумасшедшая неделя. Все окончено. Спасибо президенту UFC Дане Уайту и всем ребятам из UFC. И, конечно же, спасибо моему менеджеру Али Абдель-Азизу", — написал Нурмагомедов в своем инстаграме.
Ранее официальный представитель Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Виктория Конлан заявила о том, что в поединке с Нурмагомедовым выступит американец Эл Яквинта.
Первоначально соперником Нурмагомедова был объявлен американец Тони Фергюсон, который был вынужден снятся с турнира из-за травмы колена. По этой же причине от боя отказался Холлоуэй. Это уже пятый срыв данного поединка, который должен состояться в ночь с 7 на 8 апреля в Нью-Йорке.
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