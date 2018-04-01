Отец Нурмагомедова рассказал о планах сына на бой с Фергюсоном

Тренер и отец российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова , Абдулманап, рассказал о подготовке сына к бою против американца Тони Фергюсона в титульном поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Его слова приводит Sport24.

"Человек падал за полтора года семь раз. Его роняли в одном бою четыре раза. Я думаю, в этом плане у нас есть преимущество пойти на обмен. В стойке он упадет раньше.

Мы подеремся здесь и в стойке, и наверху, и внизу. У нас нет секретов от него. Команда Тони и так знает, как мы готовимся и в чем Хабиб силен, поэтому я не боялся, когда выкладывал видео с захватами и другими приемами Хабиба", — заявил тренер.

Также Нурмагомедов-старший рассказал о задачах, которые ставит перед собой Хабиб на этот бой.

"Наша задача — это первые полтора раунда занимать одну и ту же позицию, от которой ему будет тяжело уйти. Не опасаемся ударов локтя снизу, потому что наша голова будет ближе к подбородку", — добавил он.