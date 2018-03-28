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Даниэль Кормье: Зачем Мэйвезеру UFC? У него столько денег, что дети и внуки могут жить спокойно
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Даниэль Кормье: Зачем Мэйвезеру UFC? У него столько денег, что дети и внуки могут жить спокойно 

Советский спорт 3 часа назад
Флойд Мэйвезер: До конца года я дебютирую в ММА  "Не могу понять — зачем Флойду ММА? Ему уже 41 год, он лучший боксер в истории, у него полно денег. У этого человека есть все, что можно пожелать. Зачем ему UFC? Он заработал столько денег, что его дети и внуки могут жить спокойно", — сказал Кормье для Bloody Elbow.
Отметим, что в 2017 году Мэйвезер одержал победу над чемпионом UFC Конором Макгрегром по правилам бокса. После этого ирландец неоднократно предлагал американскому боксеру провести поединок в октагоне.
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