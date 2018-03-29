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Нурмагомедов Фергюсону: Тони, ты говоришь как тупица
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Нурмагомедов Фергюсону: Тони, ты говоришь как тупица 

Газета.Ru 4 часа назад
Российский боец смешанного стиля (UFC) Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции перед поединком с американцем Тони Фергюсоном отметил значимость предстоящего боя. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Я нахожусь в идеальной форме. Не переживайте по поводу моей сгонки веса. Это будет один из самых больших боев в истории UFC", — цитирует Нурмагомедова пресс-служба UFC.
Он обратился к своему оппоненту.
"Тони, откровенно говоря, твой английский сложно понять. Ты говоришь, как тупица. Нельзя разобрать, что ты говоришь, расслабься. Тебя никто не понимает", — добавил Нурмагомедов.
Титульный бой пройдет в Лас-Вегасе 7 апреля в рамках турнира UFC 223.
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