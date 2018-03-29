Нурмагомедов — Фергюсону: «Ты говоришь, как тупица»

Российский боец Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции по поводу боя с Тони Фергюсоном отметил, что понимает важность предстоящего поединка. Бой за пояс UFC пройдет 7 апреля на арене в Бруклине.

"Чувствую себя идеально. Не переживайте по поводу моей сгонки веса. Это будет один из самых больших боев в истории UFC.

Тони, честно говоря, я не понял твоего английского. Ты говоришь, как тупица. Твой английский никто не понимает, расслабься. Тебя никто не понимает", — цитирует пресс-служба UFC Нурмагомедова.