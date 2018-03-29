Никита Крылов против Фабио Мальдонадо: май, Бразилия 

Российский промоушен Fight Nights Global накануне анонсировал свой первый турнир в Бразилии, который состоится 5 мая в Сан-Паулу. Главным событием шоу Fight Nights Global 87 станет бой за титул чемпиона Fight Nights в полутяжёлом весе между бразильцем Фабио Мальдонадо (24-11) и Никитой Крыловым (23-5). Мальдонадо после четырёх поражений подряд выиграл два боя в течение 2017 года, причём оба досрочно. Всего в рамках FNG на его четыре поединка и рекорд 2-2. Крылов после расставания с UFC в 2016-м году провёл три боя и во всех праздновал досрочный успех. Последней его жертвой в октябре прошлого года на турнире FNG 77 стал экс-чемпион Bellator Эмануэль Ньютон, которого Никита нокаутировал в первом раунде.
FIGHT NIGHTS GL0BAL 87