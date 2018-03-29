Бутенко: не собираюсь пытаться переигрывать Кунченко в стойке

Украинский боец Александр Бутенко прокомментировал предстоящий поединок с непобедимым российским бойцом полусреднего веса до 77, 1 кг Алексеем Кунченко на турнире M-1 Challenge 90, который пройдет 30 марта в Санкт-Петербурге на М-1 Арене.

«Не собираюсь пытаться переигрывать Кунченко в стойке, я просто не вижу в этом смысла. Буду навязывать свой бой и переводить в партер. Алексей очень хорошо владеет ударной и борцовской техникой, контролирует ситуацию во время всего боя. Поэтому считаю его одним из лучших бойцов M-1 Global. Тем интереснее будет наше противостояние. Это отличный шанс снова заявить о себе, забрать у него пояс будет крайне непросто. К каждому бою мы проделываем огромную работу, и я выхожу только с мыслью о победе, иначе в рейдже делать нечего. Если у меня есть шанс закончить бой досрочно, то я воспользуюсь им до конца!», — сказал Бутенко.