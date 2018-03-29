Ещё
Бутенко: не собираюсь пытаться переигрывать Кунченко в стойке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бутенко: не собираюсь пытаться переигрывать Кунченко в стойке 

Чемпионат.com 4 часа назад
Украинский боец Александр Бутенко прокомментировал предстоящий поединок с непобедимым российским бойцом полусреднего веса до 77, 1 кг Алексеем Кунченко на турнире M-1 Challenge 90, который пройдет 30 марта в Санкт-Петербурге на М-1 Арене.
«Не собираюсь пытаться переигрывать Кунченко в стойке, я просто не вижу в этом смысла. Буду навязывать свой бой и переводить в партер. Алексей очень хорошо владеет ударной и борцовской техникой, контролирует ситуацию во время всего боя. Поэтому считаю его одним из лучших бойцов M-1 Global. Тем интереснее будет наше противостояние. Это отличный шанс снова заявить о себе, забрать у него пояс будет крайне непросто. К каждому бою мы проделываем огромную работу, и я выхожу только с мыслью о победе, иначе в рейдже делать нечего. Если у меня есть шанс закончить бой досрочно, то я воспользуюсь им до конца!», — сказал Бутенко.
Чемпионат.com: последние новости
Сборной России по борьбе не выдали визы США. Чем закончится скандал? ACB 83: Керимов победил Борисова Нурмагомедов: после меня чемпионом в лёгком весе станет Махачев
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Перепутали гимн: россиянам напомнили о СССР35
США нанесли удар по российским борцам99
Карпин продает квартиру с шестью туалетами48
Речь олимпийской чемпионки приняли за пьяный бред19
Трех россиян включили в «допинговый» список
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение