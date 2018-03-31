M-1 Challenge 90: Кунченко досрочно победил Бутенко и защитил титул чемпиона

В ночь с 30 на 31 марта в Санкт-Петербурге на арене M-1 состоялся турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 90. Главным его событием стала встреча за титул чемпиона организации в полусреднем весе между Алексеем Кунченко (Новый Поток, школа «Шторм» и клуб «Боец») и Александром Бутенко (Mati Team).

Победу в ярком и динамичном противостоянии одержал Кунченко, в очередной раз защитивший титул. В третьем раунде ему удалось застать соперника врасплох, после чего он осыпал его градом ударов. Рефери остановил поединок, зафиксировав победу Кунченко техническим нокаутом.