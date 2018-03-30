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Федор Емельяненко: мне очень интересно встретиться с Миром
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Федор Емельяненко: мне очень интересно встретиться с Миром 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Один из сильнейших российских бойцов смешанного стиля, многократный чемпион мира Федор Емельяненко поделился своими соображениями о Гран-при американской лиги Bellator, в рамках которой он проводит свои последние по времени бои. 28 апреля ему предстоит поединок с тяжеловесом Фрэнком Миром.
"На мой взгляд, турнир очень хороший, бойцы подобраны сильные, — цитирует Емельяненко Спортс.Ru. — Скотт Кокер [президент лиги Bellator, — прим. ред.], конечно, молодец в этом плане. А Мир — один из лучших, он был чемпионом UFC, бил топовых бойцов. Поэтому мне он очень интересен. Рад, что именно с Фрэнком встречусь в первом бою".
При этом Федор считает, что тема с Мэттом Митрионом, которому он проиграл нокаутом в июне 2017-го, еще не закрыта: «После боя с Митрионом осталось много вопросов. Я увидел момент и провел удар. Не знаю, насколько осознанно действовал Мэтт, но я атаковал осознанно».
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