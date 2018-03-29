Жёсткая телефонная перепалка Нурмагомедова и Фергюсона: ругательства, угрозы, обещания

Претенденты на титул чемпиона UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов (25-0) и американец Тони Фергюсон (23-3) «мило» пообщались в ходе телефонной конференции, продолжая раскрутку своего боя, который запланирован на 7 апреля в Бруклине (США) и станет главным событием турнира UFC 223.

Далее — прямая речь участников перебранки.

Нурмагомедов: Надеюсь, на этот раз мы сразимся. Мы должны это сделать, потому что это самый важный бой в лёгком дивизионе на данный момент.

Фергюсон: Ты несёшь всякое дерьмо, парень. У тебя был шанс драться за титул, и ты его упустил. Я дам тебе еще одну возможность включить заднюю и на этот раз уйти в отставку.

Нурмагомедов: Честно говоря, я не понимаю твой английский. Ты говоришь, как придурок. Может, дашь мне закончить, а потом будешь нести своё глупое дерьмо?

Фергюсон: На самом деле я сейчас говорю и тренируюсь, а чем ты занимаешься, Хабиб? Набиваешь себе рот тирамису? А ведь сегодня даже не четверг, собака.

Нурмагомедов: Честно говоря, я его не понимаю. Я не говорю сейчас на другом языке, я знаю английский, но я не понимаю, что ты вообще несёшь. Вероятно, ты сошёл с ума.

Фергюсон: Да, я псих. Но я бью тяжелее, чем ты, и мои кондиции превосходят твои.

Нурмагомедов: Кто это сказал?

Фергюсон: Я это сказал.

Фергюсон: Ты всё ещё должен доказать, что можешь сделать чемпионский вес. Согнать нужно на полфунта больше. Надеюсь, ты это сделаешь, потому что если ты опять налажаешь, тебя будет ненавидеть весь мир, пёсик.

Нурмагомедов: Ок, ты закончил?

Фергюсон: Нет, я не закончил, пока не прикончил тебя.

Нурмагомедов: Хорошо, давай поговорим. Я дам тебе выговориться.

Фергюсон: Я дам попробовать тебе мой джеб на вкус. Я собираюсь спросить с тебя за всё, сынок.

Фергюсон: Я единственный мексиканец, с которым тебе не подружиться, и я собираюсь тебя порвать.

Нурмагомедов: Посмотрим. Через 10 дней.

Нурмагомедов: Семь раз в карьере тебя отправляли в нокдаун. Семь раз ты падал. Я нокаутирую тебя, ты это понимаешь?

Фергюсон: «Эй, ***, ты все еще здесь?»

Нурмагомедов: Что ты так нервничаешь? Мы же просто говорим.

Фергюсон: Никто не нервничает, парень. Ты сам нервничаешь.

Нурмагомедов: Нет, это ты нервничаешь, потому что продолжаешь говорить как придурок.

Фергюсон: «Да я чувствую это через телефон. Из трубки так и разит страхом. Ты пропах им.

Нурмагомедов: Эй, парни, если у вас есть вопросы, спрашивайте, потому что от этого чокнутого всё равно мало толку.

Нурмагомедов: У меня к тебе один вопрос. Почему ты не явился в 2016 году?

Фергюсон: Почему? Потому что я принял несколько тяжёлых ударов ногой от профессионального футболиста без всякой защиты. А какое у тебя оправдание? Тебя сломал товарищ по команде?

Нурмагомедов: Ты забавный парень, Тони. Забавный и глупый. Никто тебя не понимает.

Фергюсон: Твой менеджер продолжает нести всякое дерьмо. Зачем он это делает?

Нурмагомедов: Ты лучше честно признайся, почему не объявился в 2016 году? Может тоже ел тирамису?

Фергюсон: Нет, у меня была кровь в лёгких.

Нурмагомедов: Поверь мне, тирамису намного лучше, чем кровь.

Нурмагомедов: У тебя явно проблемы, потому что ты пытаешься изобразить трэшток, но у тебя это плохо получается, потому что выглядит фальшиво. Будь собой. Успокойся и будь самим собой.

Фергюсон: Может, ты меня остановишь? Ну, попробуй.

Нурмагомедов: Будь собой, бро. Угомонись и расслабься. Мы же просто говорим по телефону.

Фергюсон: Никаких телефонов. Я собираюсь сломить твой дух и забрать твою душу.

Нурмагомедов: Почему ты боишься просто поговорить?

Фергюсон: Ты ***. Голимый ***.

Нурмагомедов: Нет, давай поговорим. Хватит ругаться. Успокойся.

Фергюсон: Ты такой же мерзкий, как твоя жёлтая шапка.

Фергюсон: Подожди, пока не испробуешь мои кондиции, собака. Я утащу тебя в глубокие воды и оставлю там без чёртовой дыхательной трубки.

Нурмагомедов: Я думаю, все понимают, что победитель этого поединка будет лучшим легковесом в мире.

Фергюсон: Это верно. Скажи им, что я чёртов чемпион.

Нурмагомедов: Нет, ты временный чемпион. Будь скромнее, паренёк. Ты временный чемпионэ

Нурмагомедов: Если хочешь, я могу попросить Reebok, чтобы они дали тебе контракт.

Фергюсон: Давай, вперёд. Мне не нужно это дерьмо. Я ношу его только в день боя.

Нурмагомедов: Это очень хорошая сделка. И они делают очень хорошую обувь. Какой у тебя размер? Я могу для тебя заказать. Они могут сделать кроссовки на заказ и написать „временный чемпион Тони Фергюсон “. Хочешь?

Фергюсон: Я тебя даже не слышу. Я занят.

Нурмагомедов: Ты же на телефоне, о чём вообще речь? Чем ты там занимаешься? Убираешься в чужих домах?»

Фергюсон: Да, как настоящий мексиканец. Я такой, какой есть. И если ты заговоришь о моих ушах или облысении, могу сразу тебе ответить — мне дважды пофиг.

Нурмагомедов: Ты точно придурок.

Фергюсон: А ты называешь себя орлом, но у тебя нет крыльев.

Источник: FightTime

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