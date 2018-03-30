Майк Тайсон и Костя Цзю побывали в Челябинске и Екатеринбурге

Суперзвезды бокса и смешанных единоборств Майк Тайсон Константин Цзю проехали по городам Урала, провели мастер-класс для любителей спорта, посетили строящуюся Академию единоборств РМК и первый турнир по ММА Russian Cagefighting Championship.

«Майк Тайсон и Костя Цзю совершили турне по Уралу. Посетили турниры по смешанным единоборствам и провели мастер-классы, а также заложили новый спорткомплекс и даже посетили детский сад», — сообщает kp.ru

В Челябинске и Екатеринбурге визит знаменитостей вызвал ажиотаж — посмотреть на живую легенду выстроилась многочасовая очередь, а фанаты боевых искусств подтянулись со всех окрестных городов и даже издалека, в том числе из-за границы.

Мастер-классы предполагали выполнение упражнений вместе с Костей Дзю, но в переполненных залах делать это было непросто. Зато теоретическую часть все выслушали с большим вниманием.

«Бокс — это такой вид спорта, где все идет через преодоление. Например, я не сажусь ужинать, если не потренируюсь. А кушать хочется. Поэтому иногда такая маленькая мотивация — заслужить ужин — заставляет меня тренироваться», — поделился Цзю.

Майк Тайсон, со своей стороны, рассказал россиянам, что для успеха в спорте обязательно нужно стараться изо всех сил, а начинать тренировки как можно раньше, лучше с самого детства. Кстати, на встречу с ним многие отцы привели своих сыновей, что растрогало чемпиона. «Не важно, станете вы чемпионом мира или нет, идите и тренируйтесь, развивайтесь», — напутствовал мальчишек Тайсон.