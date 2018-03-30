Тони Фергюсон: Макгрегор может отдыхать, мне интересен Сент-Пьер

Отметим, что 7 апреля ему предстоит провести поединок против россиянина Хабиба Нурмагомедова , который пройдет в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 223.

Дана Уайт : Хочу, чтобы Макгрегор сразился с победителем боя Фергюсон — Нурмагомедов

"Конор? Кто это? Он не в деле. Он заработал и занимается своими делами. Ему обучать ребенка. Все мы этого хотим, правда же? Конор на многих бойцов повлиял, и это хорошо. Но требуется много работы, чтобы добиться такого положения. Дело не только в разговорах. Тяжкий труд. Нужно заслужить. После такого куша что ты сделаешь? Вернешься в спорт, где нужно терпеть кровь на лице? Нет. Позаботься о себе и занимайся своими делами. Если хочешь поднять тему и вернуться, потому что в тебе сидит без дела спортсмен, то отлично. Но меня не он заботит, а человек, который меня ждет в следующем бою.

Сент-Пьер. Если он хочет денежный бой. Нам нужно платить по счетам, платить налоги. Все просто. На это я подписался с самого начала. Я начинал со 170 фунтов, а легкий вес это вынужденная мера. Но ситуация может развернуться. В полусреднем весе у меня 12 боев", — приводит слова Фергюсона Allboxing.ru.