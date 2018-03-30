Фергюсон сказал, с кем хочет драться после победы над Нурмагомедовым

Американец Тони Фергюсон (23-3) в случае победы над россиянином Хабибом Нурмагомедовым (25-0) в поединке 7 апреля на UFC 223 в Бруклине, которая сделает его чемпионом UFC в лёгком весе, не собирается после этого драться с Конором Макгрегором , а нацеливается на бой с экс-чемпионом промоушена в двух категориях Джорджем Сен-Пьером (26-2).

«Макгрегор в настоящий момент выпал из игры, благослови его Господь. Он заработал много денег и сделал своё дело. У него есть, чем заплатить за образование своего ребёнка. Ведь мы все стремимся именно к этому, верно? — интересуется Тони. — Конор повлиял на многих бойцов, и это круто. Он проделал действительно много работы, а не только говорил. Это требовало больших усилий. С такой огромной добычей, что бы вы делали на его месте? Вернулись бы в спорт, где вам регулярно пускают кровь? Конечно, нет. Так что пусть позаботится о себе и займется своими делами. Если он решит немного хайпануть или спортсмен внутри него действительно рвётся в бой, и он правда захочет вернуться, это здорово, но меня беспокоит не он. У меня есть другой человек на примете».

«Джордж Сен-Пьер. На самом деле, это то, на что я подписался с самого начала. Я дрался в полусреднем весе, а потом перешёл в лёгкий. Я провёл в полусредневесах 12 поединков. Сен-Пьер хочет денежный бой, но в первую очередь он спортсмен. Нам всем нужно платить по счетам и оплачивать налоги. Но когда вы деретёсь только ради денежных поединков, вас начинают забывать, а ваши титулы начинают терять блеск и темнеют».

Напомним, что в ноябре прошлого года Сен-Пьер вернулся в спорт после нескольких лет перерыва в выступлениях и в первом же поединке отобрал титул чемпиона у Майкла Биспинга . Однако, вскоре после этого Жордж добровольно отказался от чемпионского пояса из-за проблем со здоровьем.

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Источник: FightTime

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