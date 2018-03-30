Менеджер Леснара: похоже, Брок хочет вернуться в UFC

Бывший боец UFC Брок Леснар хочет вернуться в организацию и принимать участие в турнирах под её эгидой, считает менеджер спортсмена Пол Хейман

«Ни для кого не секрет, что Брок намерен вернуться в октагон и уже даже прикидывает, где и с кем мог бы подраться. Судя по тому, что Леснар фотографируется в футболке UFC с Дэной Уайтом, речь может идти о возвращении в чемпионат. Я точно знаю, что Броку хочется вернуться к боям, но случится ли это с UFC или с другой организацией я пока не могу сказать», — пояснил Хейман BJ Penn.