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Менеджер Леснара: похоже, Брок хочет вернуться в UFC
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Менеджер Леснара: похоже, Брок хочет вернуться в UFC 

Чемпионат.com 32 минуты назад
Бывший боец UFC Брок Леснар хочет вернуться в организацию и принимать участие в турнирах под её эгидой, считает менеджер спортсмена Пол Хейман.
«Ни для кого не секрет, что Брок намерен вернуться в октагон и уже даже прикидывает, где и с кем мог бы подраться. Судя по тому, что Леснар фотографируется в футболке UFC с Дэной Уайтом, речь может идти о возвращении в чемпионат. Я точно знаю, что Броку хочется вернуться к боям, но случится ли это с UFC или с другой организацией я пока не могу сказать», — пояснил Хейман BJ Penn.
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