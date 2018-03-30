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Фергюсон: вражды с Нурмагомедовым у меня нет
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Фергюсон: вражды с Нурмагомедовым у меня нет 

Чемпионат.com 2 часа назад
Временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон рассказал об отношениях с Хабибом Нурмагомедовым, с которым сразится на турнире UFC 223 7 апреля, отметив, что между спортсменами нет никакой личной вражды и негатива друг к другу.
«Вражды с Нурмагомедовым у меня нет, когда у него родился ребёнок, то я отправил СМС-поздравление. Хабиб — сильная личность, но он окружён людьми, которые создают шумиху вокруг персоны и его выступлений, и это может сказаться и на нём самом», — сказал Фергюсон Fight Space.
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