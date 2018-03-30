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Нурмагомедов рассказал, как именно расправится с Фергюсоном
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Нурмагомедов рассказал, как именно расправится с Фергюсоном 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Российский легковес UFC Хабиб Нурмагомедов (25-0) настолько уверен в победе над американцем Тони Фергюсоном (23-3), что даже предсказал, как именно расправится с грозным соперником. Напомним, что поединок бойцы проведут 7 апреля в Бруклине (США) — это будет главное событие турнира UFC 223.
«Я пробью тяжёлый хук с левой, Фергюсон упадёт, и я задушу его, проведя очень красивый (приём) Д’Арсе, — расписал, как по нотам, Хабиб. — За всю свою жизнь я никогда не сдавался. Ни по любителям, ни на тренировках. Я никогда не уставал и никогда не сдавался. Тони — опасный парень и очень хороший боец, он выиграл десять боёв подряд. Но UFC, видимо, не относится к нему с должным уважением, потому что Конор всё ещё является чемпионом. Фергюсон — временный чемпион, я этого не понимаю, но его это явно расстраивает. Это нормально, Тони».
«Он отличный боец, но как человек… Я не понимаю это парня, он кажется просто тупицей. Конечно, я не недооцениваю его и уважаю как бойца. У него очень хорошие навыки, и я готовлюсь к самому тяжёлому поединку в своей жизни».
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Источник: Blood&Sweat
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