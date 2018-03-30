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Российский боец побил соперника за 10 секунд
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Российский боец побил соперника за 10 секунд 

Lenta.ru 4 часа назад
Российский боец Исмаил Сагов нокаутировал своего соперника Эраджа Холова за 10 секунд в поединке, прошедшем в рамках вечера боев Fight Nights Global 85 в Москве. Видео боя в своем Twitter-аккаунте выложил пользователь Jolassanda. ‏ Бой двух тяжеловесов проходил в Москве, в Ледовом дворце ВТБ. Садов сбил соперника ног ударом руки, после чего приступил к добиванию. Бой был остановлен по решению рефери, присудившему россиянину победу нокаутом.
У поверженного Холова до встречи с Садовым было всего четыре профессиональных поединка, два из которых он проиграл. Для Сагова бой против Холова стал вторым в карьере. В свой дебют в смешанных единоборствах уступил нокаутом.
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