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Боец ММА отдаст половину гонорара пострадавшим в Кемерово
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Боец ММА отдаст половину гонорара пострадавшим в Кемерово 

Газета.Ru 3 часа назад
Российский боец смешанного стиля Алиасхаб Хизриев после победы над бразильцем Русимаром Пальяресом на турнире Fight Nights Global в весовой категории до 77,1 кг заявил, что отдаст половину своего гонорара пострадавшим в Кемерово, сообщает ТАСС.
"Мне бы хотелось половину своего гонорара отдать в Кемерово. Там такое случилось. Отправлю 1/2 часть денег туда", — сказал Хизриев после боя.
Ранее сообщалось, что ближайшие матчи Казахстанской футбольной премьер-лиги и Первой лиги начнутся с минуты молчания в память о жертвах пожара в Кемерово.
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