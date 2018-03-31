Боец ММА отдаст половину гонорара пострадавшим в Кемерово

Российский боец смешанного стиля Алиасхаб Хизриев после победы над бразильцем Русимаром Пальяресом на турнире Fight Nights Global в весовой категории до 77,1 кг заявил, что отдаст половину своего гонорара пострадавшим в Кемерово, сообщает ТАСС

"Мне бы хотелось половину своего гонорара отдать в Кемерово. Там такое случилось. Отправлю 1/2 часть денег туда", — сказал Хизриев после боя.

Ранее сообщалось, что ближайшие матчи Казахстанской футбольной премьер-лиги и Первой лиги начнутся с минуты молчания в память о жертвах пожара в Кемерово.