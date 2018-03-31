Ещё
Российский боец Хизриев пожертвует половину чемпионского гонорара пострадавшим в Кемерово
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российский боец Хизриев пожертвует половину чемпионского гонорара пострадавшим в Кемерово 

SPORT24.ru 38 минут назад
Российский боец Алисхаб Хизриев, завоевавший титул временного чемпиона в полусреднем весе после победы над бразильцем Русимаром Пальяресом в рамках турнира Fight Nights Global 85, выразил желание помочь пострадавшим от пожара в Кемерово. Пожар, произошедший 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня», унес жизни не менее 64 человек.
По окончании боя Хизриев заявил, что пожертвует половину гонорара за победу пострадавшим в этой трагедии.
Хизриев. Благодаря победе Алисхаб получил шанс на бой с Георгием Кичигиным за чемпионский пояс.
SPORT24.ru: последние новости
Российских борцов не пустили на Кубок мира в США. Они просто издеваются Боец MMA лишился победы за то, что сделал сальто со спины нокаутированного соперника Мейвезер: «Шансы на мое выступление в MMA - 50%»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не сдержался: бывший врач «Спартака» избил школьника42
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Манчини не явился на встречу с фанатами «Зенита»1
Боярский: «Зениту» необходим российский тренер1
У WADA появился новый инструмент давления на РФ23
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение