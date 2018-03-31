Российский боец Хизриев пожертвует половину чемпионского гонорара пострадавшим в Кемерово

Российский боец Алисхаб Хизриев, завоевавший титул временного чемпиона в полусреднем весе после победы над бразильцем Русимаром Пальяресом в рамках турнира Fight Nights Global 85, выразил желание помочь пострадавшим от пожара в Кемерово. Пожар, произошедший 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня», унес жизни не менее 64 человек.

По окончании боя Хизриев заявил, что пожертвует половину гонорара за победу пострадавшим в этой трагедии.