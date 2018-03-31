Копылов на турнире Fight Nights Global 85 почтил память жертв пожара в Кемерово

В ночь с 30 на 31 марта в Москве прошёл турнир по смешанным единоборствам Fight Nights Global 85. В его рамках состоялись сразу три титульных боя. В одном из них Роман Копылов досрочно победил Абусупьяна Алиханова, став новым чемпионом промоушна. После поединка Копылов в первую очередь попросил зрителей почтить память жертв пожара в Кемерово минутой молчания, после чего он уже поделился впечатлениями от боя.

«Для начала хотел бы сейчас всех кое о чём попросить. У нас в Кемеровской области произошла трагедия, погибло много взрослых, а особенно — детей, и это очень больно. Хотел бы выразить свои слова соболезнования семьям погибших. Это очень страшное горе. Если вы не против, давайте почтим память погибших минутой молчания. Что касается боя, всё получилось. Пояс у нас, Сибирь — сила! Теперь уже два пояса. Спасибо моей команде, моему тренеру, который приехал с ребятишками меня поддержать. Спасибо всем. Бачатский, встречай с поясом. Ещё хотел бы отдельные слова благодарности сказать сопернику. Он очень сильный, мужественный, достойный парень. Ну, сегодня получилось так, как получилось», — рассказал Копылов после боя.