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Алексей Кунченко: Если получится выступать в UFC — буду очень рад
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Алексей Кунченко: Если получится выступать в UFC — буду очень рад 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
Юбилейный M-1 Challenge: француз показал «пантеру», чемпион не спешит в UFC  — Зрители после боя вас отправляли в UFC. — Я уже говорил, что пока это под вопросом. Может, все произойдет через месяц, через два. Вы все узнаете, сначала должны объявить.
— Насколько вы готовы? — Любой спортсмен хочет попасть в такую организацию. Вы сами знаете, что она считается лучшей в мире, там топ-бойцы. Если получится там выступать — буду очень рад, — передает слова Кунченко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, 30 марта на M-1 Challenge 90 Кунченко победил Бутенко в главном бою турнира. Поединок завершился в третьем раунде победой чемпиона техническим нокаутом. Для Кунченко это 18-й выигранный бой подряд в профессиональной карьере. Он побеждал во всех своих поединках. Боец защищал чемпионский пояс в полусреднем весе четвертый раз.
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