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Алексей Кунченко: Бутенко ничем не удивил, бой был нетяжелым
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Алексей Кунченко: Бутенко ничем не удивил, бой был нетяжелым 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: Советский спорт
Юбилейный M-1 Challenge: француз показал «пантеру», чемпион не спешит в UFC  — Я не планировал закончить бой досрочно, потому что целенаправленно готовился к пяти раундам. Знал, что соперник очень вынослив, физически сильнее меня, много борется, вяжет. В этот раз не знаю, почему, но Александр меня не удивил. Я очень хорошо защищался. Значит, хорошо прошел сборы. Много ребят мне помогали: отрабатывали защиту от прохода в борьбу и защиту в стойке.
Он не мог меня перевести в партер. Один раз получилось, но я все контролировал, встал. Когда я его поджимал, он пошел в зарубу и пропустил удар с правой руки. Бутенко поплыл, у нас сразу появился шанс добить его. Он упал в партер, но его роковая ошибка, как я считаю — начал вставать. Соперник не восстановился, я начал работать коленями. Он пропустил удар и начал терять положение, рефери заметил это и для блага его здоровья остановил бой.
— У Бутенко огромное количество боев. — Он опытный человек, провел в три раза больше боев, чем у меня. Как я говорил, Бутенко ничем не удивил. Значит, я хорошо подготовился, не настолько он хорош.
— Особенная победа? — Не могу так сказать. Бой был нетяжелым. Бывали намного сложнее, на самом деле, — передает слова Кунченко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, Кунченко победил Бутенко в главном бою M-1 Challenge 90. Поединок завершился в третьем раунде победой чемпиона техническим нокаутом. Для Кунченко это 18-й выигранный бой подряд в профессиональной карьере. Он побеждал во всех своих поединках. Боец защищал чемпионский пояс в полусреднем весе четвертый раз.
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