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Балаев: на девяносто процентов уверен, что Нурмагомедов выиграет у Фергюсона
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Балаев: на девяносто процентов уверен, что Нурмагомедов выиграет у Фергюсона 

Чемпионат.com 2 часа назад
Российский боец смешанного стиля Марат Балаев поделился ожиданиями от предстоящего титульного боя UFC между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом в лёгком весе Тони Фергюсоном. Поединок пройдёт 7 апреля.
«Хабиб должен переводить и контролировать. А потом добивать жёстко в партере. Думаю, что джиуджитсу теперь Фергюсону не поможет. Бой будет тяжёлый, но Хабиб однозначно его переведёт. Уверен, что Хабиб выиграет. На девяносто процентов», — передаёт слова Марата Балаева корревпондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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