Балаев: на девяносто процентов уверен, что Нурмагомедов выиграет у Фергюсона 

Российский боец смешанного стиля Марат Балаев поделился ожиданиями от предстоящего титульного боя UFC между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом в лёгком весе Тони Фергюсоном. Поединок пройдёт 7 апреля.
«Хабиб должен переводить и контролировать. А потом добивать жёстко в партере. Думаю, что джиуджитсу теперь Фергюсону не поможет. Бой будет тяжёлый, но Хабиб однозначно его переведёт. Уверен, что Хабиб выиграет. На девяносто процентов», — передаёт слова Марата Балаева корревпондент «Чемпионата» Андрей Панков.