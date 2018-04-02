Нурмагомедов: «Фергюсон, больше не болтай»

Нурмагомедов — Фергюсону: больше не болтай, это научит тебя следить за языком

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал отказ от участия в турнире UFC 223 Тони Фергюсона . Фергюсон получил травму колена и был вынужден сняться с турнира. Нурмагомедов проведёт бой за титул чемпиона UFC в лёгком весе против Макса Холлоуэя. Стоит отметить, что поединок Нурмагомедова и Фергюсона отменён уже в четвёртый раз в истории. Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 1 Апр 2018 в 4:25 PDT «Насчёт этой ситуации я просто хочу сказать Тони: больше не болтай, в голове конечно много мыслей, на тебя похожим не буду, надеюсь этот урок научить тебя следить за языком», — написал в своём «инстаграме» Хабиб Нурмагомедов.