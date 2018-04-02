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Нурмагомедов: «Фергюсон, больше не болтай»
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Нурмагомедов — Фергюсону: больше не болтай, это научит тебя следить за языком 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Instagram
Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал отказ от участия в турнире UFC 223 Тони Фергюсона. Фергюсон получил травму колена и был вынужден сняться с турнира. Нурмагомедов проведёт бой за титул чемпиона UFC в лёгком весе против Макса Холлоуэя. Стоит отметить, что поединок Нурмагомедова и Фергюсона отменён уже в четвёртый раз в истории.
«Насчёт этой ситуации я просто хочу сказать Тони: больше не болтай, в голове конечно много мыслей, на тебя похожим не буду, надеюсь этот урок научить тебя следить за языком», — написал в своём «инстаграме» Хабиб Нурмагомедов.
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