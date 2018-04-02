Обзор главных событий прошедшей недели в боксе и ММА

Совладелец Fight Nights заключён под стражу, а Хабиб считает Фергюсона тупицей — в обзоре главных новостей прошедшей недели.

Альваресу грозит годовое отстранение от боёв

Чем ближе дата реванша между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным , тем больше неприятных новостей приходит из лагеря мексиканца. Напомним, 6 марта стало известно, что Канело сдал положительную допинг-пробу. В анализах Альвареса от 17 и 20 февраля был обнаружен кленбутерол. По словам спортсмена и его защиты, запрещённое вещество попало в его кровь с заражённым мясом.

В середине прошлой недели комиссия штата Невада, которая временно отстранила мексиканского боксёра Сауля Альвареса от боёв в связи с продолжающимся расследованием, пригрозила Канело годичной дисквалификацией.

Правила чётко прописывают наказание за положительный результат допинг-пробы на ряд препаратов, среди которых и кленбутерол, — годовое отстранение от соревнований. При этом у атлетической комиссии есть право учесть особые обстоятельства (в случае с Канело — малое количество вещества в пробах и доводы о непреднамеренном попадании кленбутерола в организм) и сократить срок отстранения до полугода.

Мейвезер-младший: я уже являюсь главной звездой MMA Экс-чемпион в пяти весовых категориях, легендарный и непобеждённый в ринге Флойд Мейвезер-младший продолжает раскручивать свой потенциальный дебют в ММА. На прошлой неделе боксёр на пенсии заявил, что уже является главной звездой смешанных единоборств.

«Я уже начал в Майами подготовку к дебюту в MMA, работая над выносливостью, и думаю, что до конца года смогу дебютировать в клетке. Я уже являюсь главной звездой MMA, и только следом за мной идёт Конор Макгрегор , но я не уверен, что мы с ним сразимся, поскольку я планирую выступать в полулёгкой весовой категории», — заявил Мейвезер-младший Fighthype.

Кормье: не могу понять главного — зачем Мейвезеру-младшему MMA?

Одним из прокомментировавших желание Мейвезера-младшего в ММА стал чемпион UFC в полутяжёлом весе Даниэль Кормье

«Я не могу понять главного — зачем Мейвезеру-младшему MMA? Флойду уже 41 год, он уже лучший боксёр всех времён, и он уже сказочно богат. У этого человека есть всё, что можно пожелать, так что зачем ему это UFC? Он уже сейчас заработал столько, что его дети и внуки могут ни о чём не заботиться», — сказал Кормье Bloody Elbow.

Нурмагомедов — Фергюсону: Тони, ты говоришь, как тупица

Поединок Фергюсон — Нурмагомедов на UFC 223 состоится рано утром 8 апреля мск. Логично, что бойцы всё чаще обмениваются колкостями. Недавно Хабиб в одном из интервью признался, что хоть и считает Фергюсона отличным бойцом, но как человек тот ему не особо симпатичен. Россиянин даже назвал будущего соперника тупицей, сказав, что тот слабо владеет английским.

«Я нахожусь в идеальной форме. Не переживайте по поводу моей сгонки веса. Это будет один из самых больших боёв в истории UFC.

Тони, откровенно говоря, твой английский сложно понять. Ты говоришь, как тупица. Нельзя разобрать, что ты говоришь, расслабься. Тебя никто не понимает», — цитирует Нурмагомедова пресс-служба UFC.

Нурмагомедов: Фергюсон — отличный боец, но как человек он выглядит очень глупо

«Это тяжёлый соперник. Он очень и очень хороший боец. Его серия побед составляет 10 поединков, но из-за Макгрегора UFC не оказывает должного уважения. Он всё ещё временный чемпион, а Конор — настоящий. Тони расстраивается из-за этого, но ничего страшного в этом нет.

Фергюсон — отличный боец, но я не понимаю его как человека. Он выглядит очень глупо. Но я его не буду недооценивать как соперника, в этом плане я его уважаю. У него классные навыки, и я готовлюсь к бою с ним как к самому тяжёлому в жизни», — позже признался Хабиб MMA Fighting.

Задержан совладелец промоутерской компании Fight Nights Global

31 марта появились новости о задержании совладельца промоушена Fight Nights Global Зиявудина Магомедова. Арест бизнесмена, который также является председателем совета директоров группы «Сумма», санкционировал Тверской суд Москвы.

Магомедов приобрёл акции в 2016 году. Кроме того, он крупный инвестор ряда бизнес-проектов, среди которых известный клуб Eagles MMA. Известно, что Магомедов проходит по делу о хищении более 752 млн рублей при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде к чемпионату мира 2018 года в России, сообщает «Коммерсант».

Нурмагомедов поддержал задержанного в Москве совладельца Fight Nights Global

Зиявудина Магомедова поддержали многие известные бойцы, в числе которых оказался и Хабиб Нурмагомедов, занимающий должность президента клуба EaglesMMA. Орёл посвятил Магомедову пост в «Инстаграме».

31 марта в ходе вечера бокса в Уэльсе российский супертяжеловес Александр Поветкин отправил в нокаут англичанина Дэвида Прайса. С первых раундов россиянин захватил инициативу, умело сокращая дистанцию и проводя комбинационную работу по корпусу и голове. В третьем раунде британец решил пойти вперёд, Поветкин воспользовался этим и поймал его левым боковым, отправив соперника в нокдаун. В концовке раунда уже сам россиянин потерял равновесие, после чего рефери отсчитал ему нокдаун. В четвёртом раунде соперники показали равный бой. Развязка наступила в пятой трёхминутке, когда Поветкин поймал соперника боковым и добил его апперкотом, отправив Прайса в тяжёлый нокаут.

Джошуа победил Паркера в объединительном бою единогласным решением судей

В Кардиффе (Уэльс, Великобритания) 31 марта на арене PrincipalityStadium состоялся вечер бокса, главным событием которого стал объединительный бой чемпиона по версиям WBA Super, IBO и IBF Энтони Джошуа (20-0, 20 КО) с обладателем пояса WBO Джозефом Паркером (24-0, 18 КО).

Джошуа впервые в профессиональной карьере провёл на ринге все 12 раундов и победил единогласным решением судей (119-109, 118-110, 118-110). На протяжении всего боя Джошуа особо не помышлял о нокауте и прервал свою серию из 20 досрочных побед.