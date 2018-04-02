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Дана Уайт: «Временного чемпиона в легком весе не будет»
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Дана Уайт: «Временного чемпиона в легком весе не будет» 

Спорт-Экспресс 7 часов назад
Глава UFC Дана Уайт подтвердил, что бой 7 апреля между Хабибом Нурмагомедовым и Максом Холлоуэем будет титульным в легком весе. Холлоуэй согласился заменить Тони Фергюсона, который отказался от боя из-за травмы.
— Холлоуэй не проигрывал с 2013 года, когда уступил Конору Макгрегору, — цитирует ESPN Уайта. — Этот парень пользуется своими шансами. Если он выиграет этот бой, то будет удерживать два пояса одновременно. Промежуточного, временного титула не будет. Это титульный поединок. Победитель станет чемпионом.
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