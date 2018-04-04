Менеджер Нурмагомедова: Макгрегор — ирландский молокосос

Макс Холлоуэй — настоящий гавайский воин, а Конор — молокосос из Европы. Ирландский молокосос. Есть мальчики, а есть мужчины. Макс — среди мужчин, а Конор — с мальчиками», — приводит слова менеджера Best of MMA на YouTube-канале.

Представитель Нурмагомедова также заявил, что его клиент «убил бы» в октагоне Макгрегора.

«Он любит болтать, следить за своей внешностью. Он не будет драться с таким медведем, как Хабиб, потому что Хабиб его просто убьёт. Конор — не настоящий боец, он дерётся только когда знает, что выиграет», — сказал Абдель-Азиз.