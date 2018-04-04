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Менеджер Нурмагомедова: Макгрегор — ирландский молокосос
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Менеджер Нурмагомедова: Макгрегор — ирландский молокосос 

RT на русском 17 минут назад
Фото: Газета.Ru
Али Абдель-Азиз, менеджер российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова, сравнил следующего соперника россиянина Макса Холлоуэя и ирландца Конора Макгрегора.
«Макс Холлоуэй — настоящий гавайский воин, а Конор — молокосос из Европы. Ирландский молокосос. Есть мальчики, а есть мужчины. Макс — среди мужчин, а Конор — с мальчиками», — приводит слова менеджера Best of MMA на YouTube-канале.
Представитель Нурмагомедова также заявил, что его клиент «убил бы» в октагоне Макгрегора.
«Он любит болтать, следить за своей внешностью. Он не будет драться с таким медведем, как Хабиб, потому что Хабиб его просто убьёт. Конор — не настоящий боец, он дерётся только когда знает, что выиграет», — сказал Абдель-Азиз.
Ранее российские бойцы смешанных единоборств Артём Лобов и Хабиб Нурмагомедов начали выяснять отношения в холле отеля в Нью-Йорке, где оба остановились накануне турнира UFC 223.
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