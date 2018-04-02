Менеджер Нурмагомедова: Тони, что стряслось? Ударил столб, а он дал сдачи?

Менеджер российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдельазиз прокомментировал отмену боя его подопечного с Тони Фергюсоном из-за травмы колена последнего. Фергюсона в поединке на турнире UFC 223 заменит чемпион в полулёгком весе Макс Холлоуэй . Поединок между Фергюсоном и Нурмагомедовым будет отменён в четвёртый раз в истории.

«Что с тобой стряслось, Тони? Ты шёл утром в церковь, ударил столб, а он дал тебе сдачи? Несмотря на все твои разговоры, ты должен попрощаться с поясом временного чемпиона. Возвращайся в ряды претендентов», — написал в своём «твиттере» Али Абдельазиз.