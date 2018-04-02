Ещё
Менеджер Нурмагомедова: Тони, что стряслось? Ударил столб, а он дал сдачи?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Менеджер Нурмагомедова: Тони, что стряслось? Ударил столб, а он дал сдачи? 

Чемпионат.com 7 часов назад
Фото: LiveSport.Ru
Менеджер российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдельазиз прокомментировал отмену боя его подопечного с Тони Фергюсоном из-за травмы колена последнего. Фергюсона в поединке на турнире UFC 223 заменит чемпион в полулёгком весе Макс Холлоуэй. Поединок между Фергюсоном и Нурмагомедовым будет отменён в четвёртый раз в истории.
«Что с тобой стряслось, Тони? Ты шёл утром в церковь, ударил столб, а он дал тебе сдачи? Несмотря на все твои разговоры, ты должен попрощаться с поясом временного чемпиона. Возвращайся в ряды претендентов», — написал в своём «твиттере» Али Абдельазиз.
Чемпионат.com: последние новости
Нурмагомедов — Фергюсону: больше не болтай, это научит тебя следить за языком Сборной России по борьбе не выдали визы США. Чем закончится скандал? Дос Аньос: победитель боя Хабиба и Холлоуэя будет временным временным чемпионом?
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ44
«Краснодар» уволил тренера
РФПЛ сообщила об изменении в правилах2
Загитова рассказала о личной жизни
Шалимов отправлен в отставку15
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Баскетбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение