Нурмагомедов надеялся, что травма Фергюсона была первоапрельской шуткой

"Вчера после тренировки пришел в отель. Отдыхал, когда пришел мой менеджер, Али Абдель-Азиз, и сказал, что Тони травмирован. Сначала подумал, это шутка, ведь было 1 апреля. Надеялся, что это шутка, если честно. Но когда сказали, что уже ищут бойца на замену Фергюсону, я понял, что все серьезно", — заявил боец в эфире подкаста The MMA Hour.

Ранее сообщалось, что Фергюсон лишен титула временного чемпиона UFC из-за отказа от боя с Нурмагомедовым.