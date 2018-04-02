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Нурмагомедов надеялся, что травма Фергюсона была первоапрельской шуткой
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Нурмагомедов надеялся, что травма Фергюсона была первоапрельской шуткой 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов рассказал о ситуации с травмой Тони Фергюсона. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Вчера после тренировки пришел в отель. Отдыхал, когда пришел мой менеджер, Али Абдель-Азиз, и сказал, что Тони травмирован. Сначала подумал, это шутка, ведь было 1 апреля. Надеялся, что это шутка, если честно. Но когда сказали, что уже ищут бойца на замену Фергюсону, я понял, что все серьезно", — заявил боец в эфире подкаста The MMA Hour.
Ранее сообщалось, что Фергюсон лишен титула временного чемпиона UFC из-за отказа от боя с Нурмагомедовым.
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