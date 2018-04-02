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Нурмагомедов: надеялся, что травма Фергюсона — первоапрельская шутка
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Нурмагомедов: надеялся, что травма Фергюсона — первоапрельская шутка 

Чемпионат.com 17 часов назад
Фото: Газета.Ru
Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал ситуацию с травмой Тони Фергюсона и его заменой на чемпиона UFC в полулёгком весе Макса Холлоуэя.
«Вчера после тренировки пришёл в отель. Отдыхал, когда пришёл мой менеджер, Али Абдель-Азиз, и сказал, что Тони травмирован. Сначала подумал, это шутка, ведь было 1 апреля. Надеялся, что это шутка, если честно. Но когда сказали, что уже ищут бойца на замену Фергюсону, я понял, что всё серьёзно.
Что интересно, во время нашей телефонной конференции Тони много говорил о моих травмах, о чём-то ещё. Я не всё понимал, его английский ужасен. Он говорит очень странно и быстро. Я предостерёг его тогда: «Тони, будь осторожен, травмы могут случиться с кем угодно. Никто не застрахован от них, никто не знает, что будет завтра». Он продолжал говорить о моих травмах, хотя сам выбывал раньше. И вот он снова слетел. Это какое-то безумие», — сказал Нурмагомедов в эфире подкаста The MMA Hour.
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