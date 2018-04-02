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Макгрегор может провести бой с победителем поединка Нурмагомедов — Холлоуэй
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Макгрегор может провести бой с победителем поединка Нурмагомедов — Холлоуэй 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Глава UFC Дана Уайт заявил, что ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор может провести бой с победителем поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Максом Холлоуэем, сообщает ТАСС.
"Я думаю, Макгрегор вернется в сентябре. Возможно, он как раз проведет бой против одного из этих парней. Я хочу сделать с ним полноценный бой, чтобы у меня было достаточно времени на его раскрутку", — цитирует Уайта ESPN.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов намерен провести поединок с американцем Тони Фергюсоном после его восстановления.
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