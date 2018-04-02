Макгрегор может провести бой с победителем поединка Нурмагомедов — Холлоуэй

"Я думаю, Макгрегор вернется в сентябре. Возможно, он как раз проведет бой против одного из этих парней. Я хочу сделать с ним полноценный бой, чтобы у меня было достаточно времени на его раскрутку", — цитирует Уайта ESPN.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов намерен провести поединок с американцем Тони Фергюсоном после его восстановления.