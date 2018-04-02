Фергюсон лишён временного пояса UFC

Фергюсон лишен титула временного чемпиона UFC после отказа от боя против Нурмагомедова

Американский боец смешанного стиля (ММА) Тони Фергюсон лишен временного пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе после отказа от боя против россиянина Хабиба Нурмагомедова . Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянина Ризван Магомедов.

Ранее стало известно о том, что Фергюсон получил травму ноги и выбыл из строя. Позднее было объявлено, что его заменит американец Макс Холлоуэй

"Да, все верно", — ответил Магомедов на соответствующий вопрос о временном титуле.

Нурмагомедов и Фергюсон в четвертый раз не могут провести поединок между собой. На кону в поединке Нурмагомедов — Холлоуэй будет стоять титул чемпиона UFC в легком весе.

В активе Фергюсона 23 победы и три поражения в ММА. На счету Нурмагомедова 25 побед и ни одного поражения.