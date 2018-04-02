Ещё
Фергюсон лишён временного пояса UFC
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фергюсон лишен титула временного чемпиона UFC после отказа от боя против Нурмагомедова 

ТАСС 2 часа назад
Фото: AP Photo/John Locher
Американский боец смешанного стиля (ММА) Тони Фергюсон лишен временного пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе после отказа от боя против россиянина Хабиба Нурмагомедова. Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянина Ризван Магомедов.
Ранее стало известно о том, что Фергюсон получил травму ноги и выбыл из строя. Позднее было объявлено, что его заменит американец Макс Холлоуэй.
"Да, все верно", — ответил Магомедов на соответствующий вопрос о временном титуле.
Нурмагомедов и Фергюсон в четвертый раз не могут провести поединок между собой. На кону в поединке Нурмагомедов — Холлоуэй будет стоять титул чемпиона UFC в легком весе.
В активе Фергюсона 23 победы и три поражения в ММА. На счету Нурмагомедова 25 побед и ни одного поражения.
ТАСС: последние новости
Мамиашвили: Федерация борьбы США сделала все возможное для участия россиян в Кубке мира СМИ: Макгрегор в сентябре может встретиться с победителем боя Нурмагомедов - Холлоуэй СМИ: чемпион UFC Кормье завершит карьеру в следующем году
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ44
«Краснодар» уволил тренера
РФПЛ сообщила об изменении в правилах2
Загитова рассказала о личной жизни
Шалимов отправлен в отставку15
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Баскетбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение