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Мирзаев подписал контракт с АСВ
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Мирзаев подписал контракт с АСВ 

Чемпионат.com 43 минуты назад
Российский боец ММА Расул Мирзаев подписал контрактс организацией АСВ, сообщает пресс-служба лиги. Мирзаев долгое время восстанавливался после травм, полученных в результате нападения, совершённого на него в его собственной квартире в канун Нового года (Мирзаев получил ранения из травматического пистолета).
1 апреля 2018 года Расул Мирзаев впервые вернулся в клетку в поединке с казахстанским спортсменом Ержаном Естановым в рамках турнира Fight Nights Global, где одержал победу решением судей. Дата дебюта Мирзаева в АСВ пока не сообщается.
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