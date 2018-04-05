Бойцы UFC Нурмагомедов и Холлоуэй провели дуэль взглядов

Событие произошло на пресс-конференции, которая была посвящена турниру UFC 223.

Первоначально россиянин должен был драться с американцем Тони Фергюсоном, однако 1 апреля представитель США был вынужден отказаться от поединка из-за повреждения связок колена.

Бой между Нурмагомедовым и Холлоуэем состоится 7 апреля на арене «Барклайс-центр» в Нью-Йорке.

Ранее Президент UFC Дэна Уайт заявил, что поединок между Нурмагомедовым и Холлоуэем будет титульным.