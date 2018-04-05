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Бойцы UFC Нурмагомедов и Холлоуэй провели дуэль взглядов
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Бойцы UFC Нурмагомедов и Холлоуэй провели дуэль взглядов 

Газета.Ru 1 час назад
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов и американец Макс Холлоуэй провели битву взглядов перед поединком за титул Абсолютного бойцовского чемпионата в весовой категории до 70 кг, сообщает "Советский спорт".
Событие произошло на пресс-конференции, которая была посвящена турниру UFC 223.
Первоначально россиянин должен был драться с американцем Тони Фергюсоном, однако 1 апреля представитель США был вынужден отказаться от поединка из-за повреждения связок колена.
Бой между Нурмагомедовым и Холлоуэем состоится 7 апреля на арене «Барклайс-центр» в Нью-Йорке.
Ранее Президент UFC Дэна Уайт заявил, что поединок между Нурмагомедовым и Холлоуэем будет титульным.
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Нурмагомедов надеялся, что травма Фергюсона была первоапрельской шуткой Президент UFC больше не будет организовывать бой Фергюсона и Нурмагомедова Нурмагомедов прокомментировал информацию о травме Фергюсона
 Ещё 30 источников 
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