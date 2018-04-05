Нурмагомедов откажется от участия в российском турнире из-за поединка в США

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал возможное участие в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в России. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Боец заявил, что слышал о планах провести вечер единоборств на территории России, а также подтвердил заявление главы UFC Даны Уайта, сообщившего о переговорах, которые находятся на заключительной стадии.

Нурмагомедов добавил, что обдумывал возможность выступить в России, однако в это время он планирует провести бой в Нью-Йорке на арене в «Мэдисон-сквер-гарден».

Ранее сообщалось, что первый турнир UFC может пройти в Москве. Предполагалось, что соревнование состоится осенью 2018 года или в 2019 году.

2 апреля стало известно, что американец Тони Фергюсон не сможет принять участие в поединке против Нурмагомедова. Матч этих бойцов отменился в четвертый раз. 7 апреля россиянин встретится с Максом Холлоуэем в бою за титул чемпиона UFC.